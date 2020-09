Dix minutes contre une heure dans les bouchons pour aller travailler : le vélo lui a changé la vie

Le vélo, ce père de famille de 45 ans habitant Mondeville près de Caen, s'y est mis il y a 4 ans. Pour des raisons économiques au départ : "Nous avions deux voitures, et rapidement beaucoup des pannes, et beaucoup de frais. J'ai acheté un vélo en 2016". Un vélo classique au départ, pour rejoindre le CHU où il travaille, soit cinq kilomètres matin et soir. Rapidement, il opte pour le vélo à assistance électrique. Et n'en changerait pour rien au monde aujourd'hui. "Je mets un petit quart d'heure pour aller travailler, alors que je pouvais passer jusqu'à une heure en voiture dans les bouchons". Pas question pour lui de revenir en arrière qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. "Je suis équipé, cape de pluie, pantalon imperméable, sur chaussures, et j'arrive détendu au travail" raconte ce cycliste convaincu... et convaincant !

Elu conseiller municipal en charge du vélo et des mobilités douces à Mondeville

Guillaume Ledebt a d'ailleurs décidé d'essayer de convaincre le plus grand nombre et en a même fait un engagement politique, élu lors des dernières élections conseiller municipal à Mondeville en charge des mobilités douces. "Nous avons plein de projets, il s'agit de les mener à bien. A nous de transformer l'essai". Et plus on sera de nombreux à vélo conclut-il, mieux la route sera partagée par tous !