Dix nouvelles écoles labellisées développement durable dans le Cher

Bourges, France

Visiblement, le message est bien passé à Fussy, Les Aix d'Anglillon, Lunery, Saint-Bouise, Ste-Gemme-Boulleret et Bourges. Autant d'écoles distinguées. Pas moins de cinq écoles sur Bourges. Les enseignants, et les élèves essaient de sensibiliser notamment au respect de l'environnement en mettant en place les bons réflexes ou en lançant des initiatives citoyennes ou d'éducation à l'environnement : tri des déchets, mise en place de composteurs, économie d'énergie, création d'un jardin. Les initiatives sont multiples.

Les familles et les enseignants ont été reçus à l'inspection académique du Cher, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Certaines écoles déjà labellisées comme celle de Senneçay, au sud de Bourges vont même plus loin en installant un poulailler : " L'équipe éducative a embauché les parents, parce que pendant les vacances, l'équipe éducative n'est pas toujours disponible, détaille Sylvie Lefebvre, inspectrice de l'éducation nationale. Les enfants se disputent pour venir à tour de rôle parce qu'ils peuvent récupérer les oeufs. Chaque poulette a son nom propre et son caractère. Ce poulailler sert aussi de composteur. On donne les déchets végétaux aux poules. Ce poulailler permet de créer ou de renforcer les liens entre l'école et les familles. C'est très important."

Certains travaux pédagogiques ont été exposés pour la cérémonie orchestrée sosu la houlette de Pierre-Alain Chiffre, DASEN du Cher © Radio France - Michel Benoit

Parmi les lauréats cette année, l'école Le Grand Meaulnes à Bourges où on prend soin des oiseaux. Après avoir installé un composteur et travaillé sur le gaspillage alimentaire ou le tri des déchets, l'école a monté un projet avec la ligue de protection des oiseaux : " Ils sont venus à l'école pour apprendre aux élèves à fabriquer des nichoirs, explique Aurélien Batut, l'un des instituteurs. On en a installé une dizaine dans la cour. Pour l'instant, aucun n'est occupé, mais on espère que ça va venir. Il faut parfois un peu de temps pour récupérer un peu de biodiversité." Les élèves se sont également lancés dans le jardinage, comme Adam, 10 ans : " On a cultivé de la bourrache, de la menthe, des radis, des carottes. Plein de plantes qui se mangent. Quand on voit aux informations les animaux en voie de disparition, on se rend compte que tout est fragile, à cause de la pollution, des gaz." La maman d'Adam, Samira, est justement éco déléguée et s'est investie pour le recyclage des déchets : " On a récupéré les bouchons, les prospectus publicitaires aussi et même les boîtes à oeufs. On essaie de se bouger. " Un garage à vélos a fait également son retour dans la cour pour inciter les parents à abandonner la voiture, mais ça, ce n'est pas encore gagné : " Certains habitent à côté de l'école, mais déposent leur enfant en voiture. Je lance un appel pour qu'ils changent cette habitude. Allez, un peu de marche, c'est quand même mieux. Faut qu'on fasse attention, pour l'avenir de nos enfants..."