Doit-on interdire la chasse les week-ends et vacances scolaires ?

C'est un objet indispensable à tout pratiquant assidu de la randonnée : le sifflet. Arlette a toujours le sien sur elle, en cas de difficulté, mais aussi pour prévenir les chasseurs de sa présence : "quand je ne suis pas sûre qu'ils m'aient vue, je siffle. En général ils arrêtent de tirer quand on se signale".

"La cohabitation entre randonneurs et chasseurs se fait en général en bonne intelligence" note Jean-Marc Magnan, le "Monsieur sécurité" de la Fédération Française de Randonnée Pédestre dans les Bouches du Rhône : " ç_a nous arrive de croiser des battues en pleine colline, parfois ce sont les chasseurs eux mêmes qui nous alertent du danger, ils ont des guetteurs qui sont là pour prévenir les risques d'acciden_t".

Pourtant l'appréhension est bel et bien présente chez les marcheurs chevronnés, comme jacques : "_parfois c'est tendu_, ça ne se passe pas très bien, les chasseurs ne comprennent pas que l'on a le droit de profiter de la nature même si ils sont en pleine battue. Et ils ne comprennent pas que le danger vient d'eux, ce sont eux qui ont des fusils !"

Les chasseurs premières victimes des accidents de chasse

L'an dernier 80 accidents de chasse ont eu lieu en France, 7 personnes en sont mortes, dont 6 chasseurs. Mais les chasseurs refusent l'idée d'interdire la chasse les week-ends et les vacances scolaires : "la règlementation est de plus en plus stricte, nos licences sont de plus en plus chères par ce qu'on finance des formations sur la sécurité, on se déguise en orange pour être visible, on balise toutes nos battues" justifie Pascal, chasseur depuis 30 ans.

Contre toute attente, les randonneurs ne sont pas pour cette interdiction non plus : "si on interdit la chasse les mercredis, les week-end, les vacances scolaires, en dehors de ces périodes on ne pourra plus rien faire, nous n'aurons plus aucun droit. _Nous devons partager l'espace_, et les chasseurs doivent faire attention à nous" conclue Pierre, randonneur venue de l'Oise découvrir le plateau de l'Arbois.