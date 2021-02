Dolus-le-Sec : la municipalité s'oppose au projet d'éoliennes sur la commune du Lochois

Les habitants de Dolus-le-Sec attendaient un positionnement clair de la mairie sur les projets d'éoliennes. C'est chose faite. L'équipe municipale a voté contre l'étude de projets sur la commune du Lochois, au cours du conseil municipal de ce mardi 16 février. Une décision surtout symbolique pour répondre aux inquiétudes des Dolusiens.

Un vote symbolique

Le maire, Régis Girard, reconnaît que la municipalité a tardé à prendre position sur ce dossier. "Nous voulions nous donner le temps de réflexion, notamment en allant voir des parcs éoliens dans la région." Finalement, l'inquiétude de certains habitants et de l'association Vent de Raison, rassemblés ce mardi après-midi devant la mairie, a poussé l'équipe municipale à se positionner. Sur les 14 conseillers, 11 ont voté contre une étude de projet, deux se sont abstenus et un élu s'est dit favorable.

Un vote surtout symbolique, car la phase d'études n'a pas été lancée et l'avis de la mairie pas encore sollicité par les promoteurs. "Ils ont de toute façon le feu vert de l'Etat et ils ont déjà démarché certains propriétaires", explique Régis Girard. En clair, si jamais les deux entreprises décident de lancer leur projet sur des terrains loués à des particuliers, la mairie ne pourra pas forcément s'y opposer. Deux projets sont sur la table : l'un de trois à six éoliennes, et l'autre de huit éoliennes.

Pour clarifier sa position et répondre aux inquiétudes des Dolusiens, la mairie promet une réponse par écrit, distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des habitants, d'ici ce week-end.