Donges : se chauffer sans polluer, le pari de la chaudière à bois collective

La chaufferie à bois entre en service ce lundi à Donges. Terminé le fuel et le gaz pour l'EHPAD et la piscine de la ville. Dans un second temps, d'ici l'hiver, la chaudière alimentera également un groupe scolaire, des logements sociaux et trois halles de sport. Le temps des réglages, pendant deux semaines, la Carène prévient les riverains qu'il pourrait y avoir des fumées noires mais "ça ne durera pas, c'est comme avec le poêle de votre cheminée, il faut le bon bois, sans produit chimique, sans humidité et le bon taux d'oxygène", explique Laurent Kerneis chargé de mission transition énergétique à Saint-Nazaire Agglo. Sans ces bons réglages, la combustion peut s'accompagner de pollution à l'azote, au soufre ou aux dioxines. Pour rassurer les associations écologistes, les autorités annoncent avoir équipé la chaufferie d'un électrofiltre et avoir sollicité Air Pays de Loire pour pratiquer régulièrement des mesures tout autour de l'installation.

Du bois naturel et local

Le bois brûlé est du bois brut déchiqueté issu des scieries et des forêts alentours, dans un périmètre de 100 kilomètres maximum. A terme, ce réseau de chaleur renouvelable et collectif permettra de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. "On est déjà en train de travailler pour _étendre ce système bien au-delà de Donges_", annonce le vice-président de la Carène, Claude Aufort qui rappelle qu'en plus d'être écologique, c'est une énergie à coùt maîtrisé contrairement au gaz.

Le maire de Donges, François Chéreau, quant à lui se réjouit : "Que cette chaufferie à bois voit le jour dans notre ville, associée depuis 100 ans au pétrole et à la pollution, c'est tout un symbole".