Donges : une fuite de pétrole à la raffinerie Total mais pas d'impact environnemental

Dans un communiqué, la direction de la raffinerie Total relate que samedi 2 janvier dans l'après-midi, lors d’une ronde de surveillance des installations, des équipes de la raffinerie ont constaté la présence d’irisations d’hydrocarbures sur la rive de la Loire à proximité immédiate de l’appontement 6. Cette installation permet le chargement et déchargement de produits pétroliers. Les installations pétrolières situées à proximité ont été immédiatement arrêtées et isolées. Les équipes de la raffinerie sont rapidement intervenues et ont mis en place, avec l’aide des équipes du lamanage, des plaques de buvard ainsi que des barrages absorbants afin de contenir les irisations et absorber les quelques litres d’hydrocarbures sur la zone localisée.

Une surveillance continue a été organisée. Les travaux de fouilles en cours ont permis d’identifier la présence de pétrole brut au niveau de canalisations enterrées arrivant à l’appontement 6. Un puisard a été mis en oeuvre dans l’enceinte de l’appontement 6 afin de permettre le pompage du produit et d’éviter son écoulement. Ces travaux de fouilles se poursuivent pour déterminer avec précision l’origine de l’incident. Parallèlement, les canalisations concernées sont en cours de vidange.

Pas d'impact environnemental

Les experts du CEDRE (association indépendante agréée par l'Etat) venus sur place ont confirmé la faible quantité de produits à l’origine de cette irisation et n’ont pas observé lors de leur visite d’impact environnemental. Les autorités ont été informées et se sont rendues sur place lundi 4 et mardi 5 janvier 2021.