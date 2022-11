Donnez votre avis : quelles sources d'énergies demain en Bourgogne-Franche-Comté ?

Vous préférez vivre à côté d'éoliennes, d'une centrale nucléaire ou d'un barrage ?

La question est un peu abrupte, mais elle nous est posée par la Direction Régionale de l'Environnement

Elle organise ce lundi 5 décembre une grande concertation régionale à Dijon . Tout le monde peut venir donner son avis pour dire quelles solutions on veut mettre en place chez nous pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles (pétrole, gaz)

La Direction régionale de l'Environnement va aussi nous demander nos idées pour réduire notre consommation d'énergie au niveau régional. Cette grande concertation va se dérouler au palais des Congrès de Dijon.

"Afin de faire face à l’urgence climatique, la France s’est fixé des objectifs ambitieux : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et devenir le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles.

Cela suppose, d’une part, de diminuer nos consommations d’énergie grâce à des mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques, et d’autre part, de décarboner totalement notre mix énergétique grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire.

L’atteinte de ces objectifs implique de véritables choix de société sur la façon de consommer et de produire, de se déplacer, de se loger…." précise la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement dans un communiqué.

S'inscrire pour participer

Cette consultation va se dérouler tout la journée de lundi. Le matin, des lycéens de la toute la région seront là pour donner leurs avis. L'après-midi est réservée aux citoyens. Les échanges se font de 13h30 à 16h30 sur les deux questions suivantes :

Qu’êtes-vous prêts à faire collectivement pour diminuer la consommation d’énergie au niveau régional ? Comment pouvez-vous être accompagnés pour réduire la consommation d’énergie ?

Quel mix énergétique souhaitez-vous ? Avec quelles implications pour votre territoire en termes d’infrastructures de production d’énergie et d’électricité décarbonée ? Quelle solidarité territoriale entre les régions qui produisent le plus et celles qui consomment le plus ?

Attention , si on vous en parle dès maintenant c'est qu'il faut s'inscrire pour participer en cliquant sur ce lien . La concertation réunira 150 personnes, pour moitié des acteurs institutionnels, et pour moitié du grand public.