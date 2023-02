Donnez votre avis sur une nouvelle méthode de lutte contre le moustique tigre

Les habitants de l'Hérault sont invités à donner leur avis sur le moustique tigre. Un questionnaire en ligne est lancé par une start-up en cours de création à Montpellier avec notamment d'anciens chercheurs de l'IRD ou de l'INRAE. Les questions portent sur la présence du moustique tigre chez vous, la perception du risque de transmission de maladie (on sait que le moustique tigre sont des vecteurs de transmission pour la dengue ou le chikungunnya) et la gêne qu'il peut provoquer mais aussi sur une méthode innovante de démoustication, u ne méthode déjà testée sur l'île de la Réunion par l'IRD (l'Institut de Recherche en Développement) et qui pourrait devenir à terme un vrai business.

Cette méthode, c'est la technique de l'insecte stérile (TIS). Il s'agit de relâcher dans la nature des moustiques tigres mâles, qui ne piquent pas donc, mais qui ont été préalablement stérilisés. Ainsi lorsqu'ils s'accouplent avec des femelles, il n'y a pas de reproduction. Pour que cette technique soit un minimum efficace il faut relâcher 10 fois plus de moustiques mâles que ce qu'il y a dans la nature pour que les femelles aient plus de chances de s'accoupler avec des moustiques stériles.

60 % de moustiques tigres en moins

Sur l'île de la réunion l'expérience a été menée sur 20 hectares pendant un an, il a fallu relâcher 12 millions de moustiques. L'expérience a été plutôt concluante, elle a permis de réduire de 60 % la présence du moustique tigre sur la zone mais tant qu'elle n'est pas menée à grande échelle, elle ne peut pas efficace à long terme, car dès lors que la zone d'expérience est limitée, les moustiques peuvent revenir d'ailleurs.

Pour élargir l'expérience, il va falloir des investisseurs privés qui se lancent dans l'élevage de moustiques à grande échelle, cela pourrait devenir un commerce à part entière. Les collectivités locales, les campings, les copropriétés, les associations de quartier pourraient acheter régulièrement des lots de moustiques mâles stériles à relâcher dans des zones précises. Une méthode bien plus écologique que les traitements actuels d'insecticides qui ne se contentent pas de tuer les moustiques mais aussi bien d'autres espèces.

D'où l'idée de cette start-up de Montpellier de lancer cette enquête auprès du grand public pour connaitre non seulement le degré de nuisance du moustique tigre dans son environnement, (nombre de piqures par jour, produits utilisés pour les éliminer, impact sur la vie quotidienne, budget consacré à la lutte contre les moustiques), mais aussi connaître son avis sur cette nouvelle méthode encore expérimentale et notamment quel serait le prix acceptable que chacun serait prêt à payer dans le cadre de cette nouvelle méthode.

Car pour que cela fonctionne vraiment il faut un engagement réel de la population. et relâcher des moustiques pour éradiquer le moustique, cela parait un peu paradoxal, contre intuitif. Sur l'ile de la Réunion, l'expérience montre que plus on en parle et plus le public est convaincu. cela passe donc pas des campagnes d'information et des réunions publiques.

Pour passer à grande échelle, il faudra aussi légiférer car rien n'est prévu réglementairement, et en France tout ce qui n'est pas prévu est souvent interdit.