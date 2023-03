Dordogne : 15 nouvelles communes obtiennent le label "ville et villages fleuris"

"Ce n'est plus la jardinière à l'entrée du village, c'est plutôt le compost". Voilà comment le comité régional des villes et villages fleuris de Nouvelle-Aquitaine défini désormais ce label attribué à six nouvelles communes pour l'année 2022. En 2021, la remise des prix n'avait pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid. Huit communes avaient été distinguées. Ce qui fait un total de 15 communes récompensées.

Des critères qui ont évolué

Ce label existe depuis 64 ans, les critères ont donc évolués. "Aujourd'hui, on a affaire à des changements climatiques très marqués, explique Christelle Chassagne, présidente du Comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine*, "la sécheresse oblige à planter différent et à valoriser différemment les lieux [...] On prend en compte le développement durable et la biodiversité"*.

En plus de devoir présenter des espaces publics fleuris, les villes et villages doivent mettre en place des dispositifs vertueux pour l'environnement comme le traitement de l'eau, la gestion de l'éclairage public, la végétalisation de l'espace ou encore l'utilisation de compost.

Quatre fleurs

Terrasson

Trois fleurs

Monpazier

Deux fleurs

Beauregard-de-Terrasson

Paunat

Saint-Astier

Saint-Cyprien

Saint-Léon-sur-Vezère et le prix régional "coup de cœur du jury"

Thierry Nardou, maire d'Eglise-Neuve-de-Vergt et venu récupérer la fleur obtenu en 2021 car il n'y a pas eu de cérémonie à cause de la pandémie, "C'est une satisfaction du travail réalisé [...] elle représente une étape dans une démarche environnementale que nous avons depuis 10 ans".

D'autres communes ont reçu ce label en 2021 : Nadaillac, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et Saint-Privat-en-Périgord. Deux fleurs ont été attribuées au Buisson de Cadouin, Saint-Sauveur-de-Bergerac, Saint-Michel-de-Montaigne. Trois fleurs sont venues décorer le panneau d'entrée du village de Daglan.