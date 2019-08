Dordogne : une soirée spéciale pour approcher les chauves-souris

Razac-sur-l'Isle, France

Les chauves-souris, ce sont des petits mammifères qui aiment les endroits humides, et ne sont visibles que la nuit ! Alors pour les approcher, dans le cadre de la 23ème édition de la nuit internationale de la chauve-souris, l'association Pour les Enfants du pays de Beleyme et le Cercle départemental d'étude du milieu proposent une soirée spéciale, entièrement gratuite.

De 18 h à 22h, à la forêt de Peyssac, au niveau de la commune de Razac-sur-l'Isle, les animateurs des deux structures se mobilisent pour offrir au public de multiples activités : quizz, stands et activités (pour construire une cabane à chauves-souris).

Entendre les sons des chauves-souris

Sur place, le naturaliste professionnel Frédéric Chiche répondra à toutes les questions. Il sera équipé d'un détecteur d'ultrasons qui permettra d'entendre les sons des chauves-souris. Sans ça, impossible de les détecter. L'oreille humaine n'est pas "équipé" pour. D'ailleurs, le saviez-vous, ces ultrasons permettent aux chauves-souris de se repérer, de communiquer et de se mouvoir dans l'espace.

L'événement est entièrement gratuit. C'est donc l'occasion d'en savoir un peu plus sur les chauves-souris, d'autant plus que les espèces sont menacées à cause en partie, des pesticides et en partie de l'urbanisation grandissante.