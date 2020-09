Dordogne : Bergerac appelle les restaurateurs à l'aide pour faire la promotion de l'eau du robinet

Les restaurateurs sont appelés à la rescousse par la mairie de Bergerac, le SIAEP Dordogne Pourpre et Véolia. Tous trois veulent que les habitudes de consommation de l'eau évoluent. L'objectif est d'augmenter l'usage de l'eau du robinet au détriment de l'achat de l'eau en bouteille. Alors la collectivité à distribué vendredi 18 septembre à huit restaurants de la ville des carafes en verre recyclable. Le but : promouvoir auprès des clients le fait de boire de l'eau du robinet.

Dominique Korbendau, gérante du café Chez Albert a accepté de participer à l'opération. Elle a déjà disposé sur ses tables les nouvelles carafes et sets de table pour promouvoir l'eau du robinet. Toutes les carafes ont un message inscrit dessus : "Pour la planète, Potable, Locavore". La gérante avait déjà pour habitude de servir de l'eau du robinet. D'ailleurs "c'est excessivement rare que des gens prennent des bouteilles d'eau plate. Ça arrive de temps en temps quand ils ont leur marque favorite. Finalement l'eau en bouteille c'est essentiellement sur l'eau gazeuse."

Objectif : sensibiliser à la consommation de l'eau du robinet

Donc, pour elle, rien ne change dans son travail. Mais elle pense que participer à cette opération peut avoir un avantage : "Peut-être que ça peut sensibiliser des personnes en se disant "ah oui elle est bonne cette eau, chez moi je peux faire la même chose !". Il faut que l'on soit dans une logique de réduction des déchets, réduction des bouteilles plastiques d'eau. Et c'est l'avantage des carafes en verre : on ne jette pas ! On nettoie et on remplit de nouveau."

La gérante a d'ailleurs déjà reçu des retours de la part de ses clients. Ils sont plutôt positifs pour l'instant. Elle croit surtout en les sets de table. "Les gens les regardent, les lisent en attendant l'assiette. C'est un bon moyen de communication quand on veut faire passer un message." En tout la mairie a distribué plus de deux cents carafes à l'ensemble des restaurateurs partenaires.