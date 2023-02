Dordogne : ce que contient le nouveau projet de déviation de Beynac

Il y aura bien un deuxième projet de contournement de Beynac. Réuni en session d'orientations budgétaires ce vendredi, le conseil départemental de la Dordogne a voté à l'unanimité pour un nouveau projet de déviation. Le président du département Germinal Peiro a rédigé un tout nouveau dossier, et il s'est engagé à le déposer sur le bureau du préfet d'ici la fin du mois de février.

De nouveaux arguments

Pour Germinal Peiro, ce nouveau projet "est radicalement différent". Après l'annulation du premier projet et la condamnation par la cour administrative de Bordeaux en 2018 , l'idée reste de relancer le chantier, et le président du département espère bien convaincre les services de l'Etat avec de nouveaux arguments.

Pour le moment, le contenu de ce nouveau projet pour un "aménagement global de sécurisation, d'accessibilité et de protection de la vallée de la Dordogne" reste flou, mais on sait déjà "qu'il n'y aura pas d'infrastructures supplémentaires et qu'on évitera de démolir les ponts et les piles de pont déjà construites", dit le président du département. Dans le nouveau projet, on ne parle plus seulement de Beynac mais d'un projet pour toute la vallée de la Dordogne, y compris sa rive gauche.

Tourisme, environnement et sécurité

Beynac et Castelnaud-la-Chapelle, deux communes situées de part et d'autre de la rivière ont voté en conseil municipal l'interdiction pour les camions de plus de 3,5 tonnes sauf desserte locale, de circuler sur certaines portions de routes : a Beynac, sur la traverse, et à Castelnaud sur la route de Fayrac. Le président du département met une nouvelle fois la question de la sécurité en avant : l'érosion des falaises, ou encore les difficultés pour les secours de traverser le village de Beynac.

Germinal Peiro s'appuie également sur un argument qui n'existait pas dans la première version du projet : avec la panthéonisation de Joséphine Baker, le château des Milandes accueille de plus en plus de visiteurs sur la rive gauche de la Dordogne, et les jardins de Marqueyssac et le château de Castelnaud ont également des records de fréquentation.

Enfin, Germinal Peiro martèle que ce nouveau projet accordera une grosse place à l'environnement, aux mobilités douces, au vélo et au train, avec par exemple la construction de voies vertes, et la réhabilitation de la gare de Fayrac.

Les opposants demandent le paiement des astreintes

Le dossier sera déposé sur le bureau du préfet d'ici la fin du mois. Les conseillers départementaux ont également voté une délibération pour commencer les travaux de démolition "une fois épuisées toutes les actions administratives et juridiques rendant possible l'utilisation de tout ou partie des infrastructures".

Depuis le 8 janvier, le département est soumis à des astreintes de 3.000 euros par jour pour ne pas avoir commencé la démolition des piles de pont. Les opposants à la déviation en ont demandé le paiement.