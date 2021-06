Dordogne : Enedis rénove 30 kilomètres de lignes électriques équipées de protections pour les oiseaux

C'est un chantier exceptionnel pour Enedis en Dordogne avec 85 techniciens mobilisés pour changer 30 km de câbles électriques, tendus entre 160 poteaux. Les 1 100 clients de sept communes sont concernés (Neuvic, Saint-Léon-sur-l'Isle, Vallereuil, Saint-Jean-d'Estissac, Saint-Séverin-d'Estissac, Saint-Hilaire-d'Estissac et Villamblard) mais il n'y a pas de coupure de courant grâce à l'installation de groupes électrogènes. Il s'agit de remplacer les câbles usés et fragilisés par des conducteurs plus épais prévus pour résister aux intempéries pendant 25 ans

L'enfouissement inutile sur ce secteur dit Enedis

"Ce sont des conducteurs de nouvelle génération qui ont une tenue mécanique beaucoup plus importante", explique Christian Paradis, maître d'ouvrage des réseaux Haute Tension. "Des câbles qui vont beaucoup mieux résister au vent. Avec des évènements climatiques de plus en plus rapprochés, on doit fiabiliser les lignes aériennes. Avec tout le kilométrage que nous avons, on ne peut pas imaginer une mise en souterrain immédiate, ca va prendre du temps. D'abord on fiabilise parce que ca permet, avec un cout moindre, de rénover beaucoup plus de kilomètres. Et en parallèle, on a des chantiers de mise en souterrain qu'on ne peut pas pas avancer a la même vitesse".

Lors de la tempête de 1999, 15% du réseau électrique était enfoui. Aujourd'hui, c'est 42% selon Enedis. La rénovation coûte dix fois moins chère. il n'y a pas d'arbre en bord de routes sur ce secteur et donc pas de risque de les voir chuter sur les lignes.

Des équipement pour protéger les oiseaux

Près de 40 équipements sont posés. les oiseaux comme les Grands-Ducs, s'électrocutent en redécollant. Leur poids amène des fils à se toucher. Enedis a repéré les secteurs sensibles et les solutions à envisager avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Des écarteurs de phase sont installés, et du caoutchouc posé autour des câbles au sommet des poteaux. Les oiseaux sont la cause de nombreuses pannes, pas toujours faciles à détecter dit Enedis.