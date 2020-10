PHOTOS - Dordogne : il découvre un cèpe de 2,480 kg

C'est une bête, un monstre, un champignon hors-norme. Ce samedi, Rémi qui habite dans le secteur de Ribérac a découvert un cèpe de 2,480 kilos. Il se trouvait en bordure d'un bois, caché par quelques branches et des ronces. "Je me suis assis. Je l'ai regardé et je me suis demandé si c'était possible, raconte-t-il encore surpris. C'est un endroit où je vais souvent, mais je n'en avais jamais trouvé un aussi gros".

Pour la première récolte de l'année

Une découverte d'autant plus incroyable qu'elle s'est faite lors de sa première cueillette de cèpes de l'année. Il s'interroge désormais sur comment il va cuisiner ce monstre qui pourrait nourrir un régiment.

Le cèpe dépasse les 2 kilos 400 © Radio France - Rémi Martenchas

L'année dernière Rémi et sa famille avaient cueilli plus de 20 kg de cèpes.