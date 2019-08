Dordogne : la sécheresse inquiète les pêcheurs

Dordogne, France

Le débit des cours d'eau continue de baisser à cause de la sécheresse en Dordogne. La préfecture périgourdine a dévoilé de nouvelles restrictions d'usages de l'eau ce jeudi 29 août. Des mesures effectives dès ce vendredi 30 août interdisant le pompage de l'eau dans la Crempse, la Chironde, le Coly, le Bandiat et la Tardoire. Parmi les plus impactés par la baisse de ces cours d'eau : les pêcheurs.

Selon Jean-Michel Ravailhe, le président de la fédération départementale de la pêche, le contexte actuel est "catastrophique voire alarmant" alors que la fin de l'été approche.

Si les ruisseaux sont secs, la vie aquatique n'existe plus. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières sont de plus en plus sujets à des périodes de bas étiage. Du coup ces grandes rivières ne sont plus alimentées et connaissent de forts étiages que mêmes les barrages de la haute vallée de la Dordogne ne parviennent à minimiser"

Par exemple, à Saint-Victor dans le Ribéracois, le niveau de la Dronne est bas et c'est le moulin de Chantemerle, construit sur un de ses bras, et pire, la biodiversité qui en pâtissent.

Geneviève et Gilles, les propriétaires des lieux, vivent entourés d'eau habituellement. Mais depuis quelques semaines, ils aperçoivent le lit de l'étang car il n'est plus alimenté par la rivière, la Dronne.

Avant

Photo prise avant les vagues de sécheresse © Radio France - Macipsa Aït

Après

Photo prise en août 2019 © Radio France - Macipsa Ait

Dernièrement, le couple de retraités a ramassé des dizaines de kilos de poissons morts à cause de la sécheresse. Une odeur nauséabonde empeste les lieux.

Poissons retrouvés morts à cause de la sécheresse près de la maison de Geneviève et Gilles à Saint-Victor © Radio France - Macipsa Aït

Les visiteurs désertent le moulin de Chantemerle durant la période estivale.

Avant, les gens venaient pour la beauté du lieu car c'est un cadre bucolique. Il y a même des gens qui passaient en canoë. C'est déprimant de ne plus être entourée d'eau, cet endroit n'a plus son charme d'antan" - Gilles, propriétaire du moulin.

Geneviève et Gilles veulent effectuer des travaux : installer un seuil pour retrouver un niveau d'eau stable pour leur moulin et pour le bien de la biodiversité. Ils espèrent une réponse favorable de la préfecture de la Dordogne.