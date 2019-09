Dordogne : le débit des cours d'eau toujours en baisse à cause de la sécheresse

Dordogne, France

La pluie du lundi 9 septembre n'a toujours pas suffi à faire remonter le niveau de l'eau dans les rivières et les cours d'eau du département. La préfecture de la Dordogne renforce de nouveau les restrictions en cours depuis le 9 août.

Des mesures renforcées sur la Côle, la Dronne et le Trincou

La Dronne réalimentée et la Côle passent en alerte. Les agriculteurs sont interdits de pompage un jour par semaine. Le Trincou et La Dronne amont non réalimentée ainsi que les affluents de la Vézère sont désormais des cours d'eau en crise. Tous les prélèvements d'eau sont donc interdits quel que soit l'usage. Ces changements entrent en vigueur à partir du vendredi 20 septembre à 8h.

Les précédentes mesures de restrictions restent en vigueur.

Les mesures liées à l'usage domestique de l'eau sont aussi maintenues jusqu'au 30 septembre.

La carte des mesures de restrictions d'eau en Dordogne - La préfecture de la Dordogne