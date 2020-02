Dordogne : le département distribue des arbres pour chaque nouveau né

Dordogne, France

Si vous êtes les heureux parents d'un nouveau né, vous avez surement un nouvel arbre chez vous ! Le conseil départemental de la Dordogne organisait ce samedi 15 février la distribution. Il avait annoncé début janvier le lancement de l'opération "une naissance, un arbre". Cela concernait les familles qui se sont agrandies en 2019. Les parents avaient reçu le mois dernier chez eux un coupon où ils devaient choir l'essence de l'arbre, 18 possibilités étaient proposées, et le lieu de retrait parmi 10 sites sur le département.

"Je vais voir l'arbre grandir avec le petit"

Au collège de la Boëtie à Sarlat-la-Caneda, plus de 150 familles sont venues récupérer leur arbre ce samedi matin. Une file de poussette traversait la cour. "Je suis assez sensible à l'écologie donc je trouvais l'initiative de planter des arbres intéressante, explique Laetitia maman d'un petit Arthur, 9 mois, qui repart avec un Seringat. Et puis voir grandir cette plante avec le petit, c'est mignon." Et si l’initiative semble séduire la maman, le grand frère Étan est lui un peu jaloux. "Il n'est pas né en 2013. Il ne comprend pas pourquoi lui n'en a pas eu. Donc, on va devoir aller en acheter un autre", ajoute Laetitia.

Des chênes rouvre, des noyers, des cerisiers, des Seringat, en tout 18 essences forestières étaient proposées © Radio France - Théo Caubel

1.500 arbres distribués

Du côté du conseil départemental, on se félicite de cette première. "On a été surpris, reconnait le président du Conseil départemental Germinal Peiro. Sur les 3.000 naissances en Dordogne, il y a plus de la moitié des parents qui ont répondu. Et ça fait toujours plaisir de voir autant de bébés. Ça veut dire que la Dordogne, ce n'est pas uniquement un département qui vieillit. C'est aussi un département où on a envie d'élever ses enfants".

Il annonce d'ailleurs que l'opération sera reconduite pour les bébés nés en 2020 en Dordogne.