Éoliennes en Dordogne : le projet de Verteillac-Cherval abandonné

Une enquête publique était lancée en 2020 pour recueillir l'avis des habitants de 12 communes impactées par le projet de construction de quatre éoliennes à Vertaillac et à Cherval, en Dordogne. Le promoteur jette l'éponge apprend-on ce mardi 1er mars 2021.

Ce projet vieux de dix ans de l'entreprise EDPR France-Holding n'ira pas à son terme. Quatre éoliennes de 120 mètres devaient être installées à Vertaillac et à Cherval. Une enquête publique était lancée entre le 6 octobre et le 12 novembre dernier, et un avis négatif avait déjà été émis concernant ce projet en 2017. Selon le collectif d'associations Forces Périgord le taux de rejet est de 95% à l'issue de cette consultation.

82% d'avis défavorables pour un autre projet en Dordogne

Les douze associations périgourdines de lutte contre ces projets dans le département "se félicitent du départ du promoteur éolien".

Aujourd'hui en Dordogne, aucun projet n'est allé à son terme. Une consultation était également ouverte jusqu'au 15 décembre dernier pour le projet de Milhac-de-Nontron, 82% des avis rendus sont défavorables.