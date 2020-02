Dordogne : les projets d'éoliennes sèment la discorde

Mazeyrolles, France

La Dordogne ne compte aucune éolienne sur son territoire mais pour combien de temps ? Des projets sont à l'étude un peu partout dans le département. Un seul à ce jour bénéficie d'une autorisation préfectorale. Il s'agit de celui de La Rochebeaucourt-et-Argentine dans l'ouest du département, 5 éoliennes de 160 mètres sont prévues. Quatre autres sont en cours d’instruction (projet à Saint-Saud-Lacoussière, Milhac de Nontron, Verteillac et Parcoul-Chenaud).

Si la Dordogne n'a pas encore d'éolienne, c'est aussi parce que chaque projet créait une levée de boucliers. Les opposants mettent en avant le manque de vent dans le département, l'impact visuel et sonore des éoliennes et aussi l'absence de consensus . Un collectif regroupant 9 associations s'est même créé. Il s'agit de "Forces Périgord". Il multiplie les réunions publiques, les manifestations et les tractages pour faire passer son message. Il se félicite par exemple que sur les 25 projets de parcs éoliens lancés dans le département ces dernières années, 12 ont déjà été abandonnés.

Des éoliennes de 200 mètres de haut

Un des nouveaux combats du collectif concerne désormais un projet à Mazeyrolles. Huit éoliennes dont certaines de 200 mètres de haut sont envisagées par la société Nordex. La municipalité a déjà voté une délibération favorable pour une étude.

Une réunion publique est organisée ce jeudi à 18h dans la salle des fêtes par les opposants. "Je ne sais pas si notre commune est la plus appropriée pour accueillir des éoliennes, s’interroge Marie-Christine Lafaure une habitante contre le projet. Il n'y a pas de vent et c'est une zone accès sur le tourisme. On a des paysages authentiques."

D'importantes retombées financières pour les communes

Du côté de la mairie, on explique entendre l'inquiétude de certains habitants. "Moi je ne suis pas un pour éolienne avec des œillères. Je suis à 50/50, explique le maire de la Mazeyrolles, José Maury. De toute façon, même si la municipalité avait émis un avis défavorable au projet d'étude, la société aurait pu passer outre." L'arrivée de 8 éoliennes représente néanmoins plus 65 000 € par an de retombés économiques sur sa commune. Un montant non-négligeable reconnait le maire.

Un mat de mesure doit prochainement être installé pour enregistrer les vents sur le futur site de Mazeyrolles et débuter les études.