Dordogne : Saint-Aulaye vole dans les plumes des pigeons

Saint-Aulaye, Saint-Aulaye-Puymangou, France

La question sera une nouvelle fois à l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Aulaye ce vendredi 13 décembre. Depuis quelques années, la commune de 1400 habitants tente de se battre -en vain- contre la prolifération des pigeons à l'origine de nuisances. Les fientes des quelque 300 à 400 volatiles qui ont élu domicile sur les toits du village, abîment les façades, bouchent les gouttières, maculent trottoirs et véhicules.

Un pigeon génère 12 kilos de déjections par an

Patrick s'est installé depuis peu dans la rue principale de Saint-Aulaye, et les pigeons apprécient particulièrement sa maison toute en hauteur. "Ce n'est pas leur présence physique qui nous gène, c'est leurs déjections explique-t-il. Il y en a côté rue, côté cour et cela devient dramatique".

Une situation dont a conscience la municipalité qui tente depuis des années de régler le problème. "Nous avons testé plusieurs solutions explique Yannick Lagrenaudie, le maire de Saint-Aulaye. Les battues ce n'est pas possible, on ne peut pas faire une battue en plein dans le bourg; il y a la solution du pigeonnier, mais il faut passer régulièrement récupérer les oeufs, cela veut dire un agent entièrement dédié à cette tâche; enfin il y a l'effarouchement avec les rapaces mais ça ne fait que déplacer le problème, c'est donc très compliqué à gérer". "D'autant qu'à la campagne, les oiseaux ont le gîte et le couvert" ajoute Robert Denost, le conseiller municipal en charge du dossier. Les oiseaux n'ont qu'une cinquantaine de mètres à parcourir pour aller se nourrir dans les champs de maïs et de tournesol.

Les pigeons se plaisent à Saint-Aulaye © Radio France - Emmanuel Claverie

Deux solutions combinées

"Nous avons donc opté pour une solution combinée" précise le "monsieur pigeon" de Saint-Aulaye. Nous allons mettre des picots sur les parties sensibles des façades afin que les pigeons aillent nicher ailleurs. Nous allons également faire intervenir un piégeur professionnel afin qu'il agisse dans le respect de la réglementation et des consignes, afin que les pigeons ne soient pas maltraités".

Robert Denost ajoute que, selon les études, un couple de pigeons génère 16 nouveaux pigeons en une année.