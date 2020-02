Dordogne : tout le monde a un rôle à jouer contre le réchauffement climatique estime Nicolas Vanier

Périgueux, France

Invité ce matin de France Bleu Périgord, l'explorateur, écrivain et réalisateur Nicolas Vanier a donné un avant-goût de la conférence qu'il va animer ce jeudi 13 février à 18h00 au Centre départemental de la communication de Périgueux. Devant un parterre de chefs d'entreprises réunis à l'initiative du CJD, l'aventurier, spécialiste des expéditions dans le Grand Nord va parler "d'agilité face à l'imprévu".

En matière de protection de l'environnement, tout le monde à un rôle à jouer" Nicolas Vanier

Devant ces patrons ou futurs patrons, Nicolas Vanier ne manquera pas de les sensibiliser au réchauffement climatique et à la protection de l'environnement. Pour l'explorateur, "tout le monde a un rôle à jouer. Le consommateur doit être le plus responsable possible en pénalisant tous ces produits qui sont irrespectueux de l'environnement. Les entreprises ont aussi une carte à jouer. Il y a enfin un vrai mouvement de fond qui est en train de s'opérer dans nos pays, avec des gens qui se sentent de plus en plus concernés, responsables et qui vont aller de plus en plus, j'en suis de plus en plus certain, vers des entreprises qui sont vertueuses. Celles qui n'ont pas pris le virage, je suis absolument persuadé qu'elles vont le payer demain" conclut-il.