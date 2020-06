Dordogne : trois sites de baignade gardent leur pavillon bleu pour l'été, deux l'ont perdu

La Dordogne perd deux pavillons bleus pour la saison 2020. Le précieux label, qui récompense les eaux les plus propres et une bonne gestion de l'environnement, flottera toujours à La Jemaye, à Tamniès et à St-Estèphe, mais il disparaît à Gurson et Saint-Saud Lacoussière