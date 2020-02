Dordogne : un tremblement de terre secoue le nord du département

Agonac, France

Un tremblement de terre a secoué le nord de la Dordogne vendredi 7 février. À 19h34, un séisme mineur de magnitude 3 sur l'échelle de Richter a touché notamment les communes de Sorges, Trélissac ou encore Agonac. L'épicentre se trouvait à 18km de Périgueux selon le site internet du réseau national de surveillance sismique. Aucun dégât n'a été constaté.

À Agonac, Sylvain Caudéran, un habitant de la commune, a ressenti les secousses : "Vers 20h on a senti les murs de la maison trembler. [...] ça s'est arrêté et on a repris nos activités avec le sourire." témoigne-t-il.

Sylvain Caudéran a senti les secousses à Agonac Copier

L'échelle de Richter mesure l'intensité des tremblements de terre. Ainsi, un séisme de magnitude 9 et plus est exceptionnel et souvent dévastateur. En revanche, les secousses d'un tremblement de terre de magnitude inférieure à 1.9 ne sont pas ressenties.