Dordogne : une nouvelle battue de nuit contre les sangliers

Chaque week end, des battues administratives aux sangliers se déroulent désormais en Dordogne. Dans la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle battue aura lieu sur la commune de Coulounieix-Chamiers. Dans un communiqué la mairie explique que " cette opération administrative de tirs de nuit" aura lieu entre 20h samedi et 03h du matin dimanche. La décision a été prise en raison "d'une présence importante avérée de sangliers à l'origine de nuisances sur le territoire communal".

Minimiser les nuisances et en particulier les bruits de tirs

La battue autorisée par arrêté préfectoral, aura lieu sur "les secteurs de la Curade, Campniac, les Andrivaux, Charbonniéras, la Petite Forêt et autour de Cré@Vallée". Elle sera conduite par des lieutenant de louveterie assermentés qui seront accompagnés d'élus de la commune. La mairie assure que "toutes les mesures seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des résidents et minimiser au maximum les nuisances possibles liées au déroulement de l'opération, en particulier les bruits dus aux tirs éventuels." Selon Loïc Bourgeix, le lieutenant de louveterie qui dirigera cette battue « au regard du contexte sanitaire et de la problématique, il est préférable d'opérer de nuit pour être plus efficace et plus réactif ».

Des battues aux sangliers tous les week end dans les agglomérations périgourdines

Depuis plusieurs semaines en Dordogne, chaque week end des battues administratives ont lieu autour des agglomérations de Périgueux et Bergerac, c'était le cas le 23 janvier dernier à Trélissac ou encore le 29 janvier à Marsac-sur-l'Isle. Les zones périurbaines regorgent de sangliers qui sont à l'origine de dégâts chez les particuliers et d'accidents de la route.