Dordogne : une ouverture de la chasse avec trop de sangliers, pas assez de perdrix

C'est la rentrée des chasseurs. L'ouverture générale de la chasse était fixée ce dimanche à 8h. Elle marque le début de la chasse du faisan, de la perdrix grise et rouge, et du lapin de garenne. Pour les chasseurs qui préfèrent le petit gibier, derrière des chiens d'arrêt, c'était donc la reprise. Mais le petit gibier se fait rare "le biotope a beaucoup changé depuis quelques années - explique Michel à Allemans en Ribéracois - devant chez moi il y a des hectares de maïs, dans le temps il y avait des genévriers et dans ces talus il y avait des compagnies de perdreaux, aujourd'hui on en trouve très très peu."

Les chiens de Fabrice et Michel n'ont pas trouvé de caille ni de faisan © Radio France - Harry Sagot

Des sangliers en surnombre

A l'inverse, les chasseurs déplorent une surpopulation de sangliers, voire de chevreuils. Cette ouverture générale permet de reprendre les battues au chevreuil ; les battues au sanglier ont repris mi-août. Pour tenter d'enrayer cette surpopulation, la chasse à l’affût du sanglier et du brocard (le chevreuil adulte) est possible depuis début-juin. Et La préfecture de Dordogne a publié sur son site les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour toutes les espèces. La chasse du cerf ouvrira le 3 octobre, et la chasse du lièvre le dimanche 4 octobre (jusqu'au 13 décembre). La chasse de la palombe et de la bécasse est déjà autorisée, mais ces oiseaux migrateurs ne sont attendus en Périgord qu'en octobre voire novembre.

Des chasseurs de moins en moins nombreux

La Fédération départementale des chasseurs de Dordogne s'inquiète d'une nouvelle baisse du nombre de ses adhérents. Elle ne pourra faire le compte qu'en octobre voire novembre, quand les chasseurs de palombes et de bécasse auront pris leur carte, mais déjà, il restait moins de 17.300 chasseurs en Dordogne au moment de la fermeture en juin 2020, contre 19.237 chasseurs en 2019. Cette baisse de presque 2.000 cartes (donc d'environ 10%) pourrait se répéter. La dernières saison a en effet été amputée par le confinement, et certains chasseurs s'interrogent sur l'utilité de reprendre une adhésion, si cette saison 2020/2021 est encore amputée.