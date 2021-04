Dordogne : Des personnes en situation de handicap organisent une vente de plantes

Du 12 avril au 4 juin, l'ESAT d'Antonne-et-Trigonant organise sa traditionnelle vente de plantes. Quatre personnes en situation de handicap y cultivent légumes, aromatiques, plantes à massif et plantes vivaces.

Ludovic, Laurent, Robert et Bertrand travaillent dans les serres avec la monitrice de l'atelier, Isabelle Lecoz

Tomates, aubergines, betteraves, salades, aromatiques, géraniums... L'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Oséa d'Antonne-et-Trigonant ouvre ses portes au public du 12 avril au 4 juin, pour sa traditionnelle vente de plantes.

L'établissement accueille et accompagne des personnes en situation de handicap, physique ou mental, qui ne pourraient pas travailler dans une entreprise ordinaire. Bertrand, Robert, Laurent et Ludovic travaillent toute l'année dans les serres pour cultiver des plantes qui sont ensuite mises en vente au printemps et à l'automne. Accompagnés de la monitrice de l'atelier Isabelle Lecoz, ils font tout, de A à Z : rempotage, distançage, pincement, jusqu'à la vente.

La serre est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ainsi que les samedis 24 avril, 15, 22 et 29 mai.