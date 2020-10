Dossier de l'eau potable à Orléans métropole : une pétition avant la décision

Cela pourrait bien être l'un des dossiers les plus importants de la mandature à Orléans métropole : le dossier de l'eau potable. L'eau va en effet devenir une compétence métropolitaine à part entière. Or actuellement, la situation au sein de la métropole est très contrastée : 9 communes sont en régie publique, alors que 13 communes ont délégué la gestion à un opérateur privé - Véolia ou Suez, selon les cas.

Voici la carte aujourd'hui : en rouge, les communes en régie (Fleury-les-Aubrais, Ingré, La Chapelle St Mesmin, St Jean-de-la-Ruelle, St Jean-de-Braye, St Hilaire-St Mesmin, St Cyr-en-Val, Saran et Semoy) ; en bleu, les communes en délégation de service public confiée à Véolia (Ormes, Chanteau, Marigny-les-Usages, Boigny-sur-Bionne, Chécy, Mardié, Bou, Combleux, St Denis-en-Val, St Jean-le-Blanc) ou à Suez (Orléans, St Pryvé St Mesmin, Olivet). Tous les contrats arrivent à échéance fin 2023.

Une pétition pour une régie publique

D'ici là, la métropole va devoir prendre une décision : créer une régie métropolitaine, tout confier au privé ou faire un mélange des deux options. Sans plus attendre, le collectif "A l'eau citoyenne" lance une pétition pour que ce soit la solution de la régie publique qui l'emporte. C'est une question de principe, explique Eric Vidal, le porte-parole du collectif : "L'eau n'est ni un produit, ni une marchandise, c'est un bien vital. Il est donc fondamental que ce soit géré par les citoyens, d'autant que ce sont les citoyens qui paient l'intégralité des dépenses liées à l'eau potable."

2023, cela peut sembler loin, mais la réflexion doit s'engager dès maintenant, estime Eric Vidal, "tout simplement parce que la création d'une régie métropolitaine demande du temps : cela implique donc que les élus prennent une décision très tôt, peut-être dès l'an prochain". Or le collectif craint qu'avec la crise sanitaire et la crise économique qui l'accompagne, "le débat sur l'eau soit escamoté par d'autres priorités" et que"les élus choisissent la facilité du statu quo ou du privé."

La métropole refuse tout dogmatisme

De son côté, la métropole affirme qu'un débat aura bien lieu sur le sujet, et qu'une étude sur les différents scénarios possibles va bientôt être lancée. "Dès la fin de l'année, nous lancerons la consultation pour assistance à maîtrise d'ouvrage", annonce Clémentine Cailleteau-Crucy, la maire de Mardié, chargée du dossier eau potable à la métropole. Il faut que début 2022 nous soyons en mesure de prendre une décision, avec tous les résultats des études pour faire un arbitrage."

Mais, ajoute l'élue, "cette décision ne sera pas prise juste par dogmatisme, toutes les options seront sur la table. A titre personnel, je n'ai pas de préférence : ce qui doit nous guider, c'est la qualité du service. C'est un dossier complexe qui ne peut pas se résumer à un choix tout blanc/tout noir, il faut qu'on soit en mesure d'objectiver la situation. C'est vraiment un dossier où il faut qu'on fasse des choix ensemble, en respectant chaque maire, et en connaissance de cause."

Le maire de Bou signe la pétition

Son collègue Bruno Cœur, le maire de Bou, n'est pas sur cette position : il a été l'un des premiers à signer la pétition du collectif "A l'eau citoyenne".

Bruno Coeur précise qu'il a signé "à la fois en tant que citoyen et en tant qu'élu". Coté citoyen, "parce que l'eau est un enjeu essentiel par rapport aux enjeux climatiques et environnementaux, et à ce titre, la métropole c'est la bonne échelle pour mettre en place une forte régie publique, et non pas avoir des entreprises privées dont le seul but est de rétribuer les actionnaires." Côté élu, le maire de Bou rappelle que l'objectif d'une régie métropolitaine était inscrit dans son projet lors des élections municipales.

"J'ai bien conscience que le sujet risque d'être clivant au sein de la métropole, précise-t-il, mais c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions. Je sais que Saran veut aussi faire avancer le sujet, et je serai pleinement aux côtés des élus saranais". C'est d'ailleurs Christian Fromentin, le 1er adjoint à Saran, qui a le poste de vice-président chargé de l'assainissement - un dossier évidemment connexe à celui de l'eau potable : actuellement, 11 communes sont en régie pour l'assainissement, 10 communes en délégation de service public, la ville d'Orléans cumule les deux modes de gestion (DSP pour St Marceau, régie dans les autres quartiers).