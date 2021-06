Doubs : les pompiers alertent sur le risque de noyade à l'approche des beaux jours

A l'approche des beaux jours, et au début d'un week-end qui s'annonce ensoleillé, les pompiers du Doubs tire la sonnette d'alarme : il rappelle que la baignade est interdite en nature, en dehors des zones surveillées et dispense de précieux conseils de prévention.

Les beaux-jours reviennent et le mercure grimpe. Et vous êtes peut-être tenté d'aller piquer une tête dans une rivière ou un plan d'eau pour vous rafraîchir. Mais les pompiers vous mettent en garde : le service départemental des secours du Doubs vient de lancer une campagne de prévention des noyades et rappellent que la baignade est interdite en dehors des zones surveillées.

Les statistiques d'intervention de l'année dernière montre bien qu'il y a encore trop d'accidents. Rien que sur l'année 2020, les pompiers du Doubs sont intervenus au total une trentaine de fois. Ces interventions se font beaucoup plus fréquentes en été et très majoritairement en milieu naturel. La cause est souvent la méconnaissance de la dangerosité de la baignade dans les cours d'eau et les lacs : les baigneurs oublient parfois que des courants très puissants peuvent exister sans pour autant être visibles par exemple. Dans la majorité des cas, les pompiers ont finalement réussi à secourir les personnes en danger. Cependant, un sur trois a malheureusement perdu la vie.

Une course contre la montre pour sauver la victime

Ces interventions sont souvent plus compliquées que les autres pour les pompiers. Lors d'une noyade, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour les secouristes, qui parfois doivent même localiser la victime. Pour ça, le service départemental de secours dispose d'équipes de plongeurs, de sauveteurs mais utilise aussi d'autres moyens encore plus performants pour réduite le temps d'intervention comme des équipes cynophiles avec des chiens. Nouveauté : un drone permet de repérer une personne qui se noie en moins d'une minute.

Néanmoins, pour éviter d'en arriver là, les pompiers proposent quelques conseils simples pour se protéger D'abord prévenir un proche avant de se baigner, ne pas surestimer sa condition physique, éviter d'aller brutalement dans l'eau quand il fait chaud... Mais s'il ne faut en retenir qu'un seul : privilégiez toujours les zones de baignade surveillée. On n'y risque quasiment rien.