Douceur exceptionnelle : a-t-on battu des records de température dans les Pyrénées-Orientales ?

20.6°c à Saint-Paul-de-Fenouillet, 21.5° à Perpignan, 21.2° au Boulou... Et même 22.6° à Torreilles ! Ce jeudi les Pyrénées-Orientales ont pu bénéficier d'une douceur exceptionnelle. C'est près de 8°c au dessus des normales de saison, précise Météo-France. Des températures très clémentes qui pourraient même être dépassées ce vendredi.

Pourtant, la journée d'hier ne tutoie pas encore les records historiques. La température relevée à Perpignan est la 17ème plus chaude pour un mois un décembre, depuis la création de la station en 1924. Ces épisodes de douceur se produisant "tous les 4 ou 5 ans", indique Météo-France, même s'ils sont amenés à se reproduire plus fréquemment et à s'intensifier à cause du dérèglement climatique.

25°c en plein décembre

Il faut remonter au mois de décembre 1961 pour retrouver le record absolu enregistré à Perpignan, avec pas moins de 25.1°c. En décembre 1989, Torreilles dépassait les 24°c.

Des températures qui s'expliquent notamment par ce que les météorologues appellent " l'effet de foehn " : au contact des massifs pyrénéens, les masses d'air venues du sud se compressent et réchauffent le piémont.