Douceur hivernale : l'inquiétude d'un maraicher bio de Seine-et-Marne

Ce sont des températures très douces que connait la France en ce début d'année 2023. En région parisienne, le mercure affiche régulièrement 12 ou 13 degrés depuis le 1er janvier. Si le temps doit se rafraichir cette semaine pour atteindre les normales de saison, ces variations importantes, inquiètent de plus en plus, notamment les agriculteurs.

La ferme de Frédéric Frings n'est pas bien difficile à trouver. "Elle est bien renseignée sur les GPS", explique-t-il au téléphone. Au bout d'un petit chemin en terre à Chevry-Cossigny, en pleine Seine-et-Marne, le jeune maraicher cultive soixante-cinq hectares de terre. Des légumes, des fruits et des céréales, dont une partie est vendue dans un magasin de producteur directement sur la propriété. "Ici tout est bio", détaille fièrement Frédéric Frings, "c'est mon grand-père qui a pris cette décision en 1977. C'était un visionnaire. À l'époque le label bio n'existait même pas."

"La nature n'arrive plus à suivre"

Si l'essentiel est toujours là, depuis le grand-père les choses ont changé. À commencer par le climat : "quand j'étais enfant on faisait de la patinoire sur les mares autour de chez nous. C'était il y a 25 ans. J'ai repris la ferme il y a une dizaine d'années, on ne met plus les pieds sur la glace, elle est bien trop fine. Le changement a été extrêmement rapide et radical."

Frédéric Frings a repris la ferme familiale il y a une dizaine d'années. L'exploitation est passée en bio en 1977. © Radio France - Cyrille Ardaud

Frédéric Frings s'inquiète des situations exceptionnelles qui n'en sont plus : "chaque année il y a quelque chose. Il fait très chaud, très froid, il y a trop ou pas assez de pluie... La nature n'arrive plus à suivre. Il y a des arbres que j'ai toujours vu en parfaite santé qui sont en train de mourir parce que les conditions climatiques ne leur conviennent plus."

En ce début d'année, la douceur cause un développement précoce des bourgeons. Ils ont deux à trois semaines d'avance par rapport à l'an dernier. La situation n'est pas dramatique, mais elle est surveillée de près par l'agriculteur : "si on n'avait aucun risque de gel, ce ne serait pas spécialement gênant. Mais plus les arbres fleurissent tôt, plus il y a un risque qu'ils soient touchés par un épisode de gel. Jusqu'à fin avril ce sont des choses qui arrivent. Le risque de perdre la récolte est donc plus élevé."

Diversifier ses cultures pour ne pas (trop) subir le dérèglement climatique

En cas de gel, il existe des solutions palliatives : projeter de l'eau sur les arbres pour former une fine pellicule protectrice de glace, installer de grosses bougies dans les vergers... Mais cela coûte très cher : "c'est plusieurs milliers d'euros par hectare. Nous ici on est en maraichage très diversifié et en plus on a des petites surfaces à chaque fois. Donc mettre en place un système de protection dans ces conditions ce n'est pas faisable."

Un printemps froid avec du gel, après un hiver doux n'est pas le seul risque. Il y a aussi les ravageurs, qui apprécient grandement ces températures clémentes. Comme la nezara viridula, une grosse punaise verte : "il y a sept ou huit ans, elle n'existait pas chez nous. Elle ne passait pas l'hiver, il faisait trop froid. Maintenant on en a de plus en plus, et elle fait des dégâts importants sur les légumes de l'été : aubergine, concombres, tomates..."

Pour résister au mieux face au dérèglement climatique Frédéric Frings a depuis quelques années diversifié sa production. Cela lui permet de s'assurer un revenu. Ainsi une année sèche entrainera un faible rendement en pommes, mais permettra une bonne récolte en tomates, poivrons ou encore courgettes.

