Doullens : certains riverains de la Grouche "tremblent" à chaque montée des eaux

L'Oise et l'Aisne étaient toujours en vigilance orange pour crues ce dimanche. La Somme est en vigilance jaune et il a beaucoup plu, provoquant une forte montée des eaux dans les cours du nord du département. A Doullens par exemple, l'eau est montée de 50 centimètres et a inondé plusieurs jardins le long de la Grouche.

La buse du pont trop étroite, des travaux en prévision

La situation aurait pu être plus grave si les pompiers n'avaient pas installé un système de pompes et de sacs de sable au niveau du pont Margry, situé boulevard Ernest Dehée. Ce pont, c'est la bête noire des habitants qui sont en amont, le long des berges. "L’avaloir n'est pas suffisamment important pour avaler toute cette eau qui arrive en affluence. Dès l'instant où ça n'avale pas suffisamment vite, le niveau d'eau de la rivière monte [en amont] et ça arrive dans le jardin", explique Muriel, une retraité lassée par les inondations à répétition. Sa maison a été inondée 4 fois entre 1999 et 2016. "On tremble à chaque fois qu'il pleut fort. Cette nuit je me suis levé pour aller vérifier le niveau de l'eau à la lampe torche", explique Muriel, très remontée.

Le pont Margry ne laisse pas passer l'eau assez vite pendant les périodes de crues © Radio France - Caroline Félix

Face a cette situation, la mairie est en train de budgéter des travaux. Le projet sera soumis au conseil municipal au mois de mars pour débuter d'ici la fin de l'année 2021. Faire des travaux sur un pont est un projet délicat techniquement puisque les réseaux d'électricité, d'eau potable et de télécoms passent par la structure. Deux options sont à l'étude : créer une seconde buse ou creuser pour créer une deuxième voie d'eau.

Pour Danielle, qui a également subi une petite inondation, le pont mal conçu n'est pas le seul fautif : "on a la rivière de Lucheux aussi qui vient atterrir dans le coin, donc nous on ramasse tout. Et de toutes façons on a trop bétonné depuis des années. Et dans les champs avec le remembrement ils ont fait des grandes pièces et ils ont démonté toutes les barrières naturelles. Un arbre, ça pompe 50 litres d'eau (...) on a même labouré les talus pour gagner un mètre ! Alors il n'y a plus rien pour arrêter", estime cette fille d’agriculteurs.