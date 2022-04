Douze étudiants de l'UBO embarquent pour 35 jours au milieu de l'océan Indien

Étudier en plein milieu de l'Océan, vous en avez peut-être rêver, eux vont le vivre. 20 étudiants, donc 12 de l'UBO vont passer 35 jours en plein milieu de l'océan Indien. Ils ont levé l'ancre ce mardi 19 avril en fin d'après-midi depuis l'Ile de la Réunion. Mais pas question de se la couler douce ! Ces étudiants de l'Institut universitaire européen de la mer sont montés à bord du navire Marion Dufresne. À leurs côtés, 50 scientifiques de la mission Résilience.

Une aventure retranscrite dans un journal de bord

Leur but : "étudier les interactions entre physique et biologie pour comprendre le rôle des tourbillons dans la productivité biologique et la structuration des écosystèmes dans l'océan", détaille Jonas, il est l'un des 12 étudiants brestois à participer à l'aventure. Dis plus simplement, c'est étudier le lien entre les mouvements des courants à certains endroits et les écosystèmes marins. "Ce n'est pas 50 personnes qui vont juste regarder des tourbillons". Pour récolter les données, plusieurs équipes de scientifiques, "des chimistes, mais aussi des biologistes". "Certains vont étudier le plancton, d'autres, les mammifères marins. Par exemple, certains vont utiliser les ondes acoustiques pour déterminer les espèces présentes, d'autres étudier l'ADN contenu dans l'eau". Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des données qui seront récoltées par la mission Résilience.

Les étudiants présents auront pour mission de communiquer sur ce qui est fait à bord du Marion Dufresne. "On tient un blog à jour, on fera surement des interviews, des petites vidéos de la vie à bord, de certains outils qu'on utilise par exemple". Ils organiseront aussi des séminaires qui devraient être retransmis sur leur site. "Ce sera principalement de l'observation pour nous".

"Ça fait rêver" - Jonas

Car même s'ils ont un petit "bagage scientifique", ils ne pourront pas tout faire, mais Jonas est persuadé que les scientifiques feront de leur mieux pour les intégrer et les laisser participer "en fonction de la difficulté de la tâche à réaliser bien sûr". Il y aura aussi beaucoup de données à traiter durant ces 35 jours en mer.

Jonas est bien conscient de la belle opportunité que lui offre ce programme, mis en place par l'UBO et ISblue. Les données que Jonas étudie en cours viennent de missions scientifiques comme la mission Résilience. "Ça fait partie des choses dont les profs nous parlent, et qui nous font rêver". La proximité avec autant de scientifiques de son domaine, la chimie marine, est aussi "une super expérience" pour Jonas. "Ça fait rêver." Mais c'est aussi une aventure personnelle "c'est un bateau immense, 35 jours de mer, on est tous un peu euphoriques de ce qu'on est en train de vivre", plaisante l'étudiant.

Aucune appréhension, malgré la fatigue du vol jusqu'à l'Ile de la Réunion. "On s'entend plutôt bien pour le moment". Seule légère inquiétude, le mal de mer, même si, Jonas l'assure, ça devrait aller là où ils vont.

L'aventure de Jonas et de toute la mission Résilience est à suivre aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter.