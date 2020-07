Des âne débroussaillent les terrains communaux de Villeneuve-Loubet

Depuis 5 ans, Villeneuve-Loubet utilise des ânes pour débroussailler ses terrains communaux. Une solution simple, écologique et à moindre coût.

Depuis 5 ans, la commune de Villeneuve-Loubet a passé un partenariat avec l'association Anestérel. Cette dernière gère 76 ânes de Provence qu'elle loue aux collectivités ou aux particuliers qui veulent débroussailler une parcelle. "Un couple d'âne nettoie un terrain de 5.000 m2 en un mois, explique Nicolas Turiaf, président d'Anestérel. Un animal ingurgite 15 kg d'herbe par jour contre 1 kg pour un mouton. En plus avec ses _200 kg, il piétine le sol et évite la repousse_." Que demander de plus !

4 ânes sur la commune du printemps à l'automne

Les communes ne s'y sont pas trompées et à Villeneuve-Loubet comme dans le pays vençois, les actions de ce type se multiplient. Villeneuve-Loubet utilise 4 ânes qui tournent sur différents terrains du printemps à l'automne. "C'est un plus pour la commune, explique Olivier Gustin, directeur adjoint du service technique. Nous nous sommes engagés dans une voie écologique et cette manière de faire va dans le bon sens."

76 ânes pour la seule association Anestérel

La collectivité s'y retrouve également financièrement car l'association spécialisée demande une simple contribution au financement de son fonctionnement; ce qui signifie surtout payer la nourriture et l'hébergement en hiver. "Ils sont dans une grande bergerie de l'Estérel, explique le président de l'association. Avec 76 bêtes, et 5 bénévoles nos frais sont important seulement à cette période. Le reste du temps ils sont tous loués". Le système tourne donc très bien. De nombreuses autres associations se sont ainsi engagées dans cette voie et proposent le même système, parfois avec d'autres animaux; moutons ou chèvres.