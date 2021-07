Landes: le dragage du lac d'Hossegor reconnu utile par la justice

Le tribunal administratif de Pau met fin à des années de contentieux entre la Sepanso et la MACS, au sujet du dragage du lac d'Hossegor. Le tribunal rejette en effet les recours déposés par l'association environnementale, reconnaissant l'utilité publique et la qualité environnementale du projet.

C'est la fin d'un long feuilleton! Pierre Froustey, le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) se dit "satisfait et rassuré". Le Tribunal Administratif de Pau met fin à un contentieux de longue date. Il rejette l'ensemble des arguments de la Sepanso contre le dragage du Lac d'Hossegor. L’utilité publique et la qualité environnementale du projet sont reconnues.

La décision met fin à des années de polémiques et de recours entre les associations environnementales et la MACS. "Cette décision nous rassure sur l'opportunité de ces travaux et leur conduite, commente Pierre Froustey. On a beaucoup travaillé sur la prévention de l'environnement. On a beaucoup travaillé sur des méthodes douces, ce qui a généré beaucoup de frais, beaucoup d'ingénierie aussi. " Au final, plus de 100 000 m3 de sable ont été dragués du fond du lac d'Hossegor, afin de permettre à nouveau la circulation de l'eau et de la flore. Le chantier a ensuite permis de réensabler la plage de Santocha à Capbreton, soumise à l'érosion.

La démarche de sécurisation environnementale est reconnue par le juge. - le MACS

Le chantier avait commencé en décembre 2018 et avait été plusieurs fois stoppé du fait de problèmes techniques mais surtout à cause des recours déposés par la Sepanso devant le tribunal administratif de Pau. "On a été attaqué effectivement par deux associations (la Sepanso et Les Amis de la Terre) sur l'opportunité scientifique et technique. Or le tribunal nous donne raison sur les deux aspects." Mais Pierre Froustey est conscient "que des opérations comme celle-là, qui sont environnementalement importantes, peuvent générer une anxiété ou une inquiétude de la part des associations environnementales." Le chantier s'est achevé en mai 2019.

L'arrêté du tribunal autorise également l'entretien régulier du lac d'Hossegor. Soit entre 10 000 et 20 000m3 de sable qui pourront être enlevés tous les ans voire tous les 2 ans.

Prochain chantier: le désensablement du port de Capbreton

De cette opposition avec la Sepanso, la communauté de communes en a tiré des enseignements qu'elle va appliquer sur le projet de désensablement du port de Capbreton. Une démarche participative et de concertation a été mise en place avant le début des travaux. Les 2 associations environnementales sont associées. Pour Pierre Froustey, "tous les avis sont bon à prendre. Après, il faut que les avis soient éclairés. Il faut effectivement associer le plus en amont possible les personnes intéressées, qu'elles soient associatives ou riverains, pour une appropriation plus rapide." Mais l'élu prévient: "Il y a un temps pour réfléchir et concerter. Puis un temps pour agir, même si ça ne fait pas l'unanimité."