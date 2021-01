France Bleu Normandie s'intéressait ce lundi au travail des inspecteurs de la Dreal, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Son directeur en Normandie Olivier Morzelle était l'invité de la rédaction.

La Dreal a effectué plus de mille contrôles en 2020 en Normandie.

Ce début d'année 2021 a été marqué par des mauvaises odeurs dans l'agglomération rouennaise. Le site Multisol de Sotteville- lès- Rouen est dans le collimateur. Si la direction conteste toujours en être à l’origine le site a été mis en demeure par la préfecture de la Seine- Maritime pour ne pas avoir signalé l’incident et ne pas avoir eu de dispositif d’alerte suffisant.

L'occasion pour France Bleu Normandie de s'intéresser aux contrôles menés par les inspecteurs de la Dreal, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Son directeur en Normandie Olivier Morzelle était l'invité de la rédaction ce lundi matin. A propos de Multisol la Dreal a été alertée le 1er janvier par un appel anonyme. "C'est vrai que si nous n'avions pas eu ce signalement il est possible que nous ne nous soyons pas orientés aussi rapidement vers cette entreprise" a reconnu Olivier Morzelle. La Dreal a effectué plus de mille contrôles en 2020 en Normandie, dont la moitié en Seine-Maritime.

