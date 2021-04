Drevant : le canal de Berry éventré

Le souci, c'est que toute l'eau s'est échappée pour se déverser cent mètres plus bas dans le Cher et que le canal est quasiment à sec. Un coup dur à l'orée de la saison estivale.

La piste cyclable du canal de Berry à Vélo, est interrompue. © Radio France - Michel Benoit

Une grue étale des cailloux dans le lit du canal, il faut le renforcer pour que les engins puissent ensuite accéder à la brèche très imposante : " Elle mesure trois mètres sur deux mètres cinquante, selon les services techniques de la mairie de Drevant " détaille Lionel Delhomme, vice-président du syndicat du canal de Berry. " Ce sont les ragondins qui ont creusé de nombreuses galeries. C'est très sablonneux et sous la pression de l'eau, cela s'est affaissé."

Une grue renforce le lit du canal de Berry avec des cailloux, afin de pouvoir accéder à la brèche. © Radio France - Michel Benoit

Il a fallu également créer une digue dans le lit du canal pour pouvoir retenir le peu d'eau restant. Une digue en big bag : " Chacun pèse environ 1,2 tonne. C'est du sable, mais il reste des interstices et l'eau parvient quand même à couler un peu. On espère pouvoir recréer la berge pour la fin de semaine prochaine. Le souci, c'est que ces réparations vont coûter assez chères. Il va falloir aller à la chasse aux financements " poursuit Lionel Delhomme.

Le canal de Berry quasiment à sec à Drevant, suite à la rupture de la berge. © Radio France - Michel Benoit

Un incident qui témoigne du mauvais état des berges du canal, long de 196 km dans le Cher. Les fuites sont nombreuses. Le syndicat ne dispose que de 120.000 euros de budget par an pour l'entretien de l'ouvrage. Le maire de Drevant, Patrick Bigot, appelle à l'aide de nouveaux financeurs : " On peut craindre que l'eau ne sera pas revenue pour cet été puisqu'il fait déjà très sec. Cela veut dire qu'on ne pourra sans doute pas faire naviguer nos bateaux électriques. C'était déjà le cas, l'été dernier. Et puis pour les cyclistes, c'est quand même plus agréable de cheminer le long d'un canal rempli d'eau. C'est très important pour le développement du tourisme chez nous. Il faut que le canal de Berry soit pris en charge par les services du département et de la Région. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. On n'a pas les moyens. Le canal est en train de se mourir. " L'année dernière, 27000 cyclistes ont emprunté le canal de Berry à Vélo entre Drevant et Colombier.