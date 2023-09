Drôles de couteaux et fonds marins exceptionnels

Partagé entre Côte radieuse et Côte vermeille, le littoral de notre département est extrêmement varié. En longeant la côte du Nord vers le Sud on passe ainsi successivement des lagunes côtières, aux plages de sables bordées de magnifiques dunes, puis enfin aux criques et falaises de la côte rocheuse