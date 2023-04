Drôme : 165 000 promeneurs par an à la forêt de Saoû

Cela fait 20 ans que la forêt de Saoû a été achetée par le Département de la Drôme. Depuis c'est lui gère ce poumon vert. 165 000 personnes s'y promènent chaque année (130 0000 côté forêt de Saoû et 35 000 randonneurs aux 3 becs).

ⓘ Publicité

Paradoxalement cette gestion a permis d'augmenter la fréquentation mais en même temps de préserver la faune et la flore. Les aménagements permettent de guider les visiteurs dans certaines parties du massif. "Nous faisons en sorte que le public se rende dans les endroits qui ne sont pas fragiles. Les promeneurs sont dirigés vers les endroits qui ne craignent pas, cela permet de canaliser la fréquentation et d'éviter de perturber le fonctionnement du site" explique Olivier Chambon chargé de projet sur cet espace naturel sensible.

Les écogardes sont là aussi pour éviter la divagation des chiens et les cueillettes intempestives. Aujourd'hui, la forêt de Saoû est d'abord un petit paradis pour les locaux. 80% de ceux qui fréquentent le site sont Drômois.