Drôme : 80 pompiers engagés sur un feu de forêt à Bellegarde-en-Diois

Les témoins sont formels. Ils ont vu deux impacts de foudre sur le massif du Pié Mi vers 16h30 et de la fumée s'est élevée au milieu des arbres peu après. Cette zone située au-dessus du village de Bellegarde-en-Diois est accessible par un chemin forestier. Les pompiers ont aussi engagé des moyens importants. Cinq avions Canadair ont effectué dix largages. Ils sont repartis en fin d'après-midi après avoir stoppé la propagation des flammes. 80 pompiers sont engagés sur le terrain et devraient le rester toute la nuit. Cet incendie situé loin des premières maisons ne gène pas non plus la circulation.