Drôme-Ardèche : débroussailler peut sauver votre maison

Le message est toujours le même ; un bon débroussaillage autour de votre habitation peut sauver votre maison et aider les pompiers lors d'un incendie.

A Largentière, Yves débroussaille son terrain tous les ans

Yves et Joëlle habitent une maison sur les hauteurs de Largentière avec une vue imprenable sur la sous-préfecture de l'Ardèche. Leur terrain est très escarpé, tout en terrasse. Chaque année, Yves débroussaille ses "faïsses", les terrasses en occitan. "Un terrain débroussaillé c'est plus joli et il est plus facile de s'y déplacer explique Yves qui ajoute que bien sûr, c'est aussi une façon de protéger sa maison contre les incendies".

Yves va même un peu plus loin. Il débroussaille quelques mètres sur le terrain de ses deux voisins les plus proches.

Pourtant le débroussaillement est rare chez les particuliers malgré les sensibilisations régulières des pompiers. "La loi est souvent méconnue et complexe" explique le secrétaire de mairie de Largentière. Sylvain Copié estime aussi que l'interdiction de brûler ses déchets végétaux complique le débroussaillement. Il faut rassembler les végétaux et les emmener à la déchetterie la plus proche. Ce peut être difficile dans des terrains escarpés pour des personnes âgées par exemple.

Une aide pour les pompiers

Le fait de débroussailler son terrain peut représenter une aide précieuse pour les pompiers lors des incendies. Le lieutenant-colonel Guillaume Defudes, spécialiste des feux de forêts au service d'incendie et de secours de l'Ardèche explique qu'un incendie peut épargner une maison dont le terrain a été bien débroussaillé. En fait le feu n'a plus de "carburant" en arrivant à proximité de l'habitation. En revanche, une maison entourée de nombreux arbres et arbustes sera très difficile à défendre contre les flammes. "Il faudra alors quatre véhicules pour défendre une seule habitation" explique Guillaume Defudes.

Une obligation légale

Débroussailler n'est pas une option. C'est une obligation légale. En zone urbaine, vous devez débroussailler 50 mètres autour de votre maison. En zone non urbaine, tout votre terrain doit être débroussaillé. Votre mairie peut vous mettre en demeure de réaliser ce débroussaillement : elle peut même vous contraindre à verser jusqu'à 100 € par jour de retard à partir de la réception d'un courrier recommandé. La justice pénale prévoit également une amende de 750 €.