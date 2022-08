La température moyenne en Drôme-Ardèche en juin, juillet, août a augmenté de 2,9° par rapport à la normale. C'est le deuxième été le plus chaud. En 2003, cette augmentation avait été de 3,3°.

Drôme-Ardèche : deuxième été le plus chaud jamais enregistré

Les températures moyennes en juin, juillet et août en Drôme-Ardèche ont augmenté de 2,9° par rapport aux normales. C'est donc le deuxième été le plus chaud au niveau national et en Drôme-Ardèche juste après l'été 2003 quand les températures avaient augmenté de 3,3° par rapport à la normale.

37 nuits à plus de 20°

C'est le chiffre marquant de cet été dans nos deux départements. Une série de 37 nuits durant lesquelles la température n'est pas descendue en-dessous de 20°. Il n'y avait eu que 28 nuits, dans les mêmes conditions en 2003. La présence plus fréquente du vent a brassé de l'air chaud et n'a pas permis à l'air de se rafraîchir durant la nuit.

Pour les températures maximales de journée, le chiffre est le même qu'en 2003 : 28 jours à plus de 35°.

Un été sec ?

Il faudra prendre en compte les précipitations de ce dernier jour du mois d'août mais globalement les mois de juin, juillet et août ont connu une pluviométrie conforme aux normales : aux alentours de 200 millimètres d'eau, 200 litres par m².

Pourtant ce chiffre cache de forts contrastes : le mois de juin et la fin du mois d'août ont connu une bonne pluviométrie. Mais entre le début du mois de juillet la fin du mois d'août il n'a quasiment pas plu. Le mois de juillet est le 4ème mois le plus sec depuis que Météo France mesure la pluviométrie. Il est tombé 14 millimètres d'eau en juillet en Ardèche alors que la moyenne est de 64 millimètres.

Mais la sécheresse a surtout été provoquée par le très fort déficit de pluie depuis le premier janvier. La faible pluviométrie de juillet et les très fortes températures ont accentué le phénomène.