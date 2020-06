Confinement en Drôme-Ardèche : la pollution au dioxyde d'azote a baissé, mais pas celle aux particules fines

Si la pollution au dioxyde d'azote a chuté de manière spectaculaire pendant le confinement en Drôme-Ardèche, sous l'effet de la baisse du trafic routier, la pollution à l'ozone et aux particules fines a en revanche légèrement augmenté à cause du chauffage et du brulage des déchets verts.

Le confinement a bien eu des conséquences sur la qualité de l'air dans la Drôme et en Ardèche, mais elles ne sont pas seulement positives. Les niveaux de dioxyde d'azote, dus principalement au trafic routier, ont bien baissé de manière spectaculaire, entre 50 à 70% selon les endroits. Mais les niveaux de particules fines et d'ozone, notamment, ont au contraire plutôt progressé. "On a quelques unes de ces particules qui sont générées par le trafic routier, et elles ont du coup diminué, explique Didier Chapuis, le directeur territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisme qui mesure la qualité de l'air dans la région. Mais cette baisse a été contrebalancée par des particules émises en complément".

Et ce complément est dû notamment au chauffage individuel au bois et au brûlage de végétaux. "Les gens restant un peu plus chez eux, ils ont eu davantage besoin de chauffage au début du confinement notamment, poursuit Didier Chapuis. Ca a contrebalancé finalement la baisse des particules due aux transports. Et il y a aussi plus de gens qui se sont mis à jardiner, qui ne pouvaient pas forcément aller en déchèterie pour apporter leurs déchets verts et qui ont donc repris la mauvaise habitude de brûler ces déchets. Ca du coup a aussi dégradé la situation concernant ces particules."

En 2019, la pollution à l'ozone a encore augmenté en Drôme-Ardèche

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a aussi détaillé ce mardi son bilan de la qualité de l'air pour l'année 2019, avec un peu de retard à cause du confinement. Et si globalement, la qualité de l'air s'améliore dans la Drôme et en Ardèche, certains polluants restent au-dessus du seuil sanitaire. L'ozone, notamment, qui se forme sous l'effet des rayons du soleil et sous des températures élevées, est le seul polluant dont la concentration a augmenté l'an dernier. L'ensemble de la Drôme et la moitié est de l'Ardèche sont ainsi exposés à des niveaux trop élevés selon les normes sanitaires, et seule la montagne ardéchoise est épargnée.

Les niveaux d'ozone calculés en Drôme-Ardèche en 2019. - © Atmo AURA

Le dioxyde d'azote, quant à lui, est aussi très présent, surtout dans l'agglomération de Valence. Il est surtout dû au trafic routier, et est resté à des niveaux élevés en 2019, même s'il drastiquement baissé pendant le confinement en 2020.

Concernant les particules fines, enfin, la situation s'améliore légèrement par rapport aux années précédentes, même si toute la vallée du Rhône reste soumise à des concentrations supérieures au seuil sanitaire établi par l'Organisation mondiale de la santé.