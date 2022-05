Drôme-Ardèche : la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères flambe pour certains habitants

La hausse de cette taxe est très nette notamment à Montélimar et sur son agglomération. Le taux n'avait pas été augmenté depuis 2014, mais là, c'est explosif : il passe de 8,17% à 10,80%, ce qui représente une augmentation de 30% environ. L'augmentation est de 15% sur l'intercommunalité DRAGA autour de Bourg-Saint-Andéol, + 10% dans les Baronnies Provençales, + 4% sur Valence Romans Agglo. Cela fait entre 6 euros et 45 euros de plus par an environ pour les propriétaires qui payaient jusqu'ici 150 euros.

En cause : la TGAP, l'augmentation des tonnages, le coût des énergies

Première cause : la TGAP, la taxe sur les activités polluantes décidée par le gouvernement pour nous inciter à moins jeter. Elle flambe : l'enfouissement ou le stockage de déchets coûtait 25 euros la tonne il y a trois ans, c'est plus de deux fois plus aujourd'hui. Sur l'agglomération de Montélimar, le tonnage des déchets a augmenté en plus de cette hausse de TGAP. Le centre de tri qui doit voir le jour à Malataverne en 2023 devrait permettre des économies conséquentes sur l'enfouissement.

Par ailleurs, le carburant pour les camions de collecte a augmenté, l'électricité pour faire tourner les centres de tri aussi. Les collectivités peuvent répercuter ces hausses sur les contribuables.

Des taux stables sur certains territoires

Certaines collectivités néanmoins gardent un taux stable pour cette année 2022, comme sur l'agglomération de Privas et d'Aubenas. Sur l'intercommunalité autour de Crest et Saillans, les élus expliquent dans leur délibération qu'ils attendent de voir si la hausse du carburant se confirme et si leur optimisation dans la gestion des déchets porte ses fruits.

Ailleurs, il peut y avoir un contretemps. A Annonay, le taux de la taxe pour 2022 est déjà voté, stable, mais les services viennent de recevoir les factures de prestataires : une augmentation de 25% par exemple pour s'équiper en nouvelles colonnes de tri, ces grands bacs en métal. Leurs constructeurs connaissent des tensions sur l'approvisionnement des matières premières et le prix de l'énergie et augmentent donc à leur tour leurs tarifs. Cette hausse sera t-elle répercutée sur les contribuables en 2023 ? C'est aussi question de choix politique.

Notre sondage sur Drôme-Ardèche n'est pas exhaustif. Sur certaines intercommunalités, il est difficile de mesurer si il y a une hausse de cette taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : les élus sont en train d'harmoniser les taux entre les différentes communes qui ont rejoint le territoire, une opération lissée sur plusieurs années.