Drome-Ardèche : Un tiers des habitants doivent récupérer des pastilles d’iode en cas d’accident nucléaire

Drôme, France

Si vous habitez près d’une centrale nucléaire, vous allez recevoir du courrier. Il contient un bon de retrait pour récupérer des comprimés d’iode en pharmacie. Un tiers des habitants de Drôme-Ardèche sont concernés car ils habitent à moins de 20 kilomètres d’une centrale. Le rayon a changé, et donc le nombre de communes a augmenté.

Une partie de la Drôme-Ardèche concernée

A commencer autour de la centrale de Cruas-Meysse. Le nouveau périmètre s'étend, d'Etoile-sur-Rhône à Donzère, et de Pont-de-Barret à Freyssenet. En tout, il y a 65 nouvelles communes et 170 000 habitants sont concernés.

Plus au sud, l'extension du plan particulier d'intervention de la centrale du Tricastin fait entrer dans la zone des communes comme Grignan, Saint-Remèze, Bagnols-sur-Cèze dans le Gard ou encore Orange dans le Vaucluse. Elles étaient jusque-là hors périmètre. De 150 000, on passe à plus de 208 000 habitants touchés directement par l'alerte en cas d'accident nucléaire.

Mais ce n'est pas tout, car si vous vivez dans le Nord-Drôme ou le Nord-Ardèche, vous allez aussi devoir récupérer des comprimés. En cause : la centrale de Saint-Alban – Saint-Maurice. Le nouveau périmètre englobe chez nous Annonay, Davézieux, mais aussi Beausemblant et Saint-Sorlin-en-Valloire

En 2016, lors de la dernière campagne de distribution de pastille d'iode, seulement la moitié des habitants autour de Cruas en avait récupéré.

Des habitants pas convaincus

Dans les pharmacies, les comprimés sont livrés. Chez les habitants, une première lettre d'information est arrivée, comme pour Sandra, elle habite à Lyas près de Privas : "C’est un peu inquiétant et en même temps on se dit que l’on n’était vraiment pas loin du périmètre alors pourquoi à quelques kilomètres ils avaient des pastilles et nous non ?" se demande cette mère de famille.

Si le périmètre est étendu, cela ne rassure pas vraiment tous les habitants à l’image d’Arnaud : "Je trouve que ce n’est déjà pas beaucoup. Il y a juste une montagne entre la centrale et ma maison. Je vais prendre des morceaux de la centrale avant d’avoir besoin de l’iode."

En cas de grave accident dans la centrale, c'est cette pastille d'iode qu'il faut avaler. Un geste de précaution essentiel selon Didier Roche, de la protection civil de la préfecture de l'Ardèche : "_Ces comprimés viennent saturer la glande thyroïdienne pour empêcher l’iode radioactive de s’y fixer dessus. Cette glande fixe l’iode. Si de l’iode radioactive vient se fixer dessus, c’est susceptible de déclencher des cancers_s."

Ce comprimé d'iode est gratuit. Il faut aller le chercher en pharmacie avec le bon de retrait que vous allez recevoir ou avec un justificatif de domicile.

Elles doivent être utilisées quand le préfet le demande. Ces pastilles sont valable sept ans.