Drôme : de nouvelles restrictions d'eau à cause de la sécheresse

Le déficit de pluie est important sur la Drôme : moitié moins de précipitations qu'une année normale à cette période de l'année. La recharge hivernale des nappes phréatiques est insuffisante et n'a pas permis de compenser le déficit accumulé en 2022.

Dans son communiqué, la préfecture de la Drôme note par ailleurs que "le fleuve Rhône a atteint son niveau le plus bas en 104 ans sur la saison, et les niveaux d’étiage de l’Isère et de la Drôme ont chuté".

Alerte renforcée sur le secteur Galaure-Drôme des collines

Le secteur le plus touché est le secteur "Galaure-Drôme des collines". La masse d'eau de la molasse y est placée en alerte renforcée et les eaux superficielles en alerte. Le niveau alerte est aussi déclenché pour la plaine de Valence, et les bassins versants de la Drôme, du Roubion-Jabron, de la Berre et du Lez.

Le détail des restrictions qui s'appliquent sur les différents secteurs est à retrouver c i-dessous. Il faut bien entendu prendre les restrictions "arrêté 2023".

