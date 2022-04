Drôme : des cerfs abattus dans le Vercors pour éviter une pollution génétique

C'est à terme le risque d'une disparition du cerf élaphe dans le Vercors selon la fédération des chasseurs de la Drôme. En début d'année, des cerfs hybrides ont été découverts dans la nature et avec eux, la crainte d'une pollution génétique. La préfecture du département a signé un arrêté le 28 mars pour autoriser durant trois semaines des tirs de prélèvement. La semaine passée, les lieutenants de louveterie ont ainsi abattu huit cerfs. Des analyses doivent désormais confirmer si ce sont des hybrides.

Au moins une dizaine de bêtes échappées

Pour comprendre l'histoire, il faut remonter à 2019. C'est cette année-là que l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) devient propriétaire du domaine de Valfanjouse, une ancienne réserve de chasse dans laquelle se trouvent des cerfs sika, une espèce importée d'Asie de l'Est par les chasseurs. Depuis, l'espèce asiatique s'est reproduite avec l'espèce indigène.

Dix kilomètres de clôture sont installées autour du site pour empêcher les cerfs hybrides de sortir. Mais le 1er janvier, Patrick Vassal, le président de l'ACCA de Léoncel dit en avoir aperçus à l'extérieur. Il prévient alors les autorités mais rien ne se passe. L'ASPAS indique par la suite qu'une clôture s'est affaissée sous le poids de la neige. Et ce n'est finalement que trois mois plus tard, le 28 mars, que la préfecture autorise des prélèvements pour éviter une pollution génétique. "Cela me met en colère, réagit Patrick Vasal, parce qu'entre temps les bêtes ont pu se mélanger avec celles de dehors."

L'ASPAS explique ce mardi 5 avril sur France Bleu Drôme Ardèche, avoir voulu dans un premier temps récupérer les bêtes et les remettre dans l'enclos. "Malheureusement sans succès et la préfecture de la Drôme a autorisé l'abattage des individus identifiés", explique Clément Roche, responsable du pôle Milieux Naturels à l'ASPAS. L'association en a identifiés 13 grâce à des pièges photographiques mais il n'est pas exclu que le nombre puisse être plus élevé.

Une disparition du cerf élaphe ?

D'ailleurs, la DDT, la direction départementale des territoires, n'écarte pas la possibilité d'abattre davantage de cerfs d'ici le 15 mai, puisqu'il est parfois difficile de distinguer les cerfs hybrides. Par ailleurs, des cerfs de Valfanjouse ont pu quitter les alentours du domaine entre temps laissant craindre à Rémi Gandy, le président de la fédération départementale de chasse, une pollution génétique délétère à long terme : "Il y a un risque de modification physique avec un animal plus petit et avec des codes différents pour la reproduction, le rut".

"Sans minimiser le problème", l'ASPAS répond que ces fuites ne sont pas une première en France. "Et par ailleurs, aujourd'hui, on traite une situation compliquée et il faut la traiter pour ne pas polluer les populations locales. Mais en France, il existe 84 communes où le cerf Sika est en liberté dans 19 départements. Et il côtoie le cerf élaphe dans neuf départements", rajoute Clément Roche. Une campagne de stérilisation a démarré cette semaine dans le domaine de Valfanjouse et les gardes de l'association poursuivent leur contrôle des clôtures qui sont désormais toute étanches assure-t-elle.