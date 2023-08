Drôme : des citoyens s'organisent pour aider les sinistrés de la grêle à Saillans

Laurraine et Isabelle, deux habitantes de Saillans à l'origine du groupe d'entraide "Et après la grêle ?"

Le 12 juillet dernier, un très violent orage de grêlons dont certains atteignaient les 750 grammes combinés à des vents de 130 km/h s'est abattu sur Saillans dans le Diois. Les pare-brise des voitures ont éclaté et les toitures des maisons se sont brisées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre-elles sont encore couvertes de bâches en plastique posées par les pompiers au lendemain de l'intempérie d'une rare intensité. Malgré la demande du maire, Saillans n'a pas été classée en état de catastrophe naturelle, la grêle n'entrant pas dans les critères de sélection.

Des grêlons sont tombés sur Saillans le 12 juillet dernier. © Radio France - Laurraine Vannier

Devant l'ampleur des dégâts et le désarroi d'habitants parfois âgés, perdus dans les nombreuses demandes d'indemnisation auprès des assurances, deux habitantes ont décidé d'apporter leur aide à la commune. Isabelle Raffner et Laurraine Vannier sont à l'initiative du groupe d'entraide "Et après la grêle ?" ainsi que de l'adresse email "etapreslagrelesaillans@gmail.com". Selon Laurraine Vannier, "ce mail est à destination des habitants de Saillans qui se sentent pommés, qui ont des questions et qui ne savent pas à qui les poser. Ils peuvent nous les envoyer, nous y répondons pour leur apporter de l'aide soit pour y voir plus claire dans l'administratif mais nous leur apportons aussi une oreille attentive".

Car certains sont restés très choqués par "ce bombardement de grêlons plus gros que des boules de pétanque". Isabelle Raffner a reçu de nombreux témoignages, l'un d'entre eux l'a particulièrement marqué : "on a été touché par l'histoire d'une mamie qui s'est retrouvée complètement tétanisée par le choc sous le trou béant de son toit laissé par les impacts de grêle, il lui pleuvait dessus, chez elle. Imaginer que dans ce village où on se sent si bien, que des personnes sont seules face à ce genre d'événement, ça fait mal." C'est ce type d'histoire qui a convaincu ces deux habitantes de venir en aide aux personnes sinistrées avec le concours de la Municipalité.

Si vous habitez Saillans et que vous avez des questions vous pouvez joindre Laurraine Vannier au 0675389088 ou Florence Pillant élue en charge du sociale à la Mairie de Saillans au 0617221270.