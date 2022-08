Drôme : deux secrétaires d'État face à l'ampleur de la sécheresse

Bérangère Couillard et Dominique Faure, secrétaires d'État respectivement à l'Écologie et la Ruralité, sont venues dans la Drôme ce vendredi pour constater l'ampleur de la sécheresse qui sévit dans le département.

La visite a commencé les pieds au sec. Et pour cause, les secrétaires d'État Bérangère Couillard et Dominique Faure sont venues à Livron-sur-Drôme ce vendredi matin, devant un lit de rivière sans eau. Un paysage de galets s'étend sur près de 2,5 kilomètres. Un assec inédit pour la saison.

Un assec exceptionnellement précoce

Le maire de Livron-sur-Drôme, Francis Fayard, montre la rivière à sec sur sa commune. "D'habitude nous avons un mètre d'eau", constate-t-il. L'assec est très précoce, encore plus qu'en 1973, année exceptionnelle. Et la situation empire. Un nouvel assec de 800 mètres a été découvert entre Grâne et Allex au niveau de la zone des Ramières où les secrétaires d'État ont poursuivi leur visite.

Le débit de la Drôme atteint lui aussi un niveau dramatiquement bas. "Nous avons 1,1 mètre cube par seconde. Le débit d'étiage, fin août à début septembre, qui est le moment de l'année où le niveau est le plus bas, c'est 2 mètres cube par seconde", constate Lucile Béguin, conservatrice de la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme.

Des solutions territoire par territoire

Cette situation reste exceptionnelle mais elle se répète de plus en plus alerte Gérard Crozier, président du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) et maire d'Allex : "Dans le temps, on avait l'habitude de dire qu'on avait un assec tous les 7 à 9 ans. Désormais nous avons peur d'avoir un assec tous les ans". Le département de la Drôme est en niveau crise - le niveau maximal d'alerte sécheresse - excepté dans l'extrême Nord du département. Tous les usages de l'eau sont drastiquement limités y compris ceux des agriculteurs qui s'attendent à des récoltes très faibles cette année. "Nous travaillons dessus et apporterons des réponses à la filière dans les prochaines semaines", promet Bérangère Couillard.

Pour le reste, Dominique Faure vante des solutions territoire par territoire : "Chaque solution sera locale. Nous avons un gouvernement qui est très attaché pour différencier les territoires. Nous allons travailler. Cela veut dire poser un diagnostic et faire une feuille de route".