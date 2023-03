Drôme : jamais autant de cigognes ne sont passées par chez nous !

"On peut se satisfaire du fait que cette espèce d'oiseau se porte bien chez nous" sourit Rémi Métais, chargé de mission à la LPO. Chaque année, les cigognes blanches migrent au printemps puis à l'automne et empruntent la vallée du Rhône. L'association les compte depuis le belvédère de Pierre Aiguille à Crozes-Hermitage. Cette année, leur nombre est record : déjà près de 11.000 individus sont passés dans le ciel de la Drôme !

Les cigognes remontent vers les pays au nord de l'Europe vers leurs quartiers de nidification. Rémi Métais confirme : "on n'avait jamais compté autant d'individus que cette année, près de 11.000 cigognes en migration, depuis le comptage début février". Et ce n'est pas fini, le comptage s'étendant jusqu'à la mi-avril, "on en comptait 800 il y a 20 ans, puis 6.000 à 7.000 ces dernières années" raconte Rémi Métais. Il y a de plus en plus de jeunes et de reproducteurs, "c'est une espèce qui a bénéficié d'une forte protection, aujourd'hui protégée, avec des habitats aussi protégés".