Drôme : l'Auberge des Dauphins de la forêt de Saoû rouvre ses portes, les premiers visiteurs sont conquis

"Waouh, c'est magnifique !" presque tous les visiteurs ont la même réaction, à l'entrée du salon doré de l'Auberge des Dauphins, qui ouvre enfin ses portes aux visiteurs, ce samedi 10 juillet, après deux ans de travaux.

Une allée de cèdres mène à l'Auberge des Dauphins © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'auberge des Dauphins, surnommée le "Trianon drômois" se trouve au cœur de la forêt de Saoû, achetée en 1924 par Maurice Burrus, industriel alsacien ayant fait fortune dans le tabac. "Il décide d'en faire un lieu de tourisme vert et construit ce pavillon, qui est une sorte de folie architecturale, au style néo classique, inspiré de l'architecture Versaillaise. On y trouve deux salles de restaurant, des chambres, un bar…L'auberge va connaitre la gloire de 1930 à 1940. C'est à cette époque-là que le week-end, on se retrouve entre bourgeois. Mais Burrus veut en faire un lieu populaire, avec une buvette et des tables de pique-nique, qui le rendent accessible à tous. On gardera cet esprit-là", explique Guillaume Emonot responsable des publics et communication.

Dorures, lambris et lustres en cristal

Pendant 70 ans, le monument est resté porte close. En 2003, le département achète la forêt de Saoû et l'Auberge avec, pour en faire un musée du patrimoine naturel et historique de la forêt. Le salon doré est la première partie de l'auberge à rouvrir. "Les plafonds sont magnifiques, ils sont dorés à l'or fin, j'ai l'impression et il y a des lustres en cristal. C'est étonnant dans un coin perdu comme ça de voir un tel domaine parce que c'est très beau", explique Marie-France, une touriste varoise.

L'un des lustres du salon doré © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On a récupéré du mobilier d'origine de l'auberge des dauphins et également de la vaisselle : c'est celle qui était utilisée à l'époque quand des personnes étaient reçues dans le restaurant gastronomique", explique Guillaume, médiateur scientifique. Le restaurant de l'Auberge aurait eu deux étoiles au guide Michelin aujourd'hui.

"J'ai été vraiment impressionné par le menu !" raconte Patrice, drômois venu visiter le salon doré. "Mais dites donc, il fallait avoir jeûné pendant une semaine, avant !" rit-il. Effectivement, de langouste, du caviar, du faisan rôti et bien d'autres plats encore sont à la carte, reproduite dans une vitrine.

La façade de l'Auberge. Tout le bâtiment n'est pas encore ouvert au public, une partie reste en travaux © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Moins gastronomique mais aussi plus abordable, une buvette a été installée à l'Auberge des Dauphins, avec quelques boissons et des glaces. Le salon doré se visite du mardi au dimanche, de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Certains jours de la semaine, des balades en forêt sont aussi proposées. Tous les renseignements sont sur le site internet de l'Auberge.